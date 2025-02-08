"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Лестера" в матче Кубка Англии

В ночь на 8 февраля на легендарном стадионе "Олд Траффорд" состоялся поединок четвертого раунда Кубка Англии, где местный "МЮ" только на 93-й минуте сумел сломить сопротивление "Лестера" – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Решающий и победный гол на последних секундах кубковой встречи забил защитник "манкунианцев" Харри Магуайр. Тем самым он огорчил свою бывшую команду, где ранее выступал.

Отметим, что "Лестером" руководил экс-главный тренер "красных дьяволов" голландец Рууд ван Нистелрой.

В итоге "Манчестер Юнайтед" пробился в пятый раунд Кубка Англии. Другие игры данных состязаний пройдут в ближайшие дни, где "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Лейтон Ориент", "Челси" сразится с "Брайтоном", а "Ливерпуль" в гостях встретится с "Плимутом".

Ранее команда Рубена Аморима дома по пенальти обыграла "Арсенал" в рамках игр третьего раунда Кубка Англии.

