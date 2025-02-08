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Спорт

Казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады

Казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады , фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 18:35 Фото: НОК РК/Нургали Жумагазы
Именитый казахстанский лыжник Владимир Борцов, являющийся отцом и личным тренером серебряного призера Азиатских игр-2025 Константина Борцова, отметил, что "серебро" воспитанника – результат тяжелого труда, сообщает Zakon.kz.

Более того, успех Константина получился символическим и уникальным. На Азиаде-1996, которая также прошла в Харбине, Владимир Борцов завоевал три медали: "золото", "серебро" и "бронзу", говорится в сообщении Национального олимпийского комитета РК. 

"Эмоции, естественно, меня переполняют. Тем более что история повторяется через столько лет. Да, очень радостно видеть сейчас сына на пьедестале. Когда-то, 30 лет назад, я стоял на нем, а сейчас мой сын, мой воспитанник. Он очень трудился, шел к этому, хотел достичь этих вершин. И когда мы сюда направлялись, у нас был разговор, и я озвучил, что "может быть, история повторится". Костя ответил: "Ну, попробуем". В итоге так и получилось. И я очень рад, счастлив безумно. Аж мурашки", – сказал Борцов.

Он отметил, что сына вдвойне тяжело тренировать.


"Постоянные эмоции, постоянный драйв, постоянный характер, выслушивание негодований. Но все равно какими-то убедительными беседами довожу, что это надо, что без этого никак. Я понимаю, что это адский труд. Но он в итоге воплощается в результат, в медали, в то, ради чего атлеты тренируются из десятилетия в десятилетие", – добавил тренер.

8 февраля казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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