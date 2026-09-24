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Спорт

Казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии

Кирилл Проходов принёс Казахстану серебро Азиады-2026, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 18:25 Фото: Владислав Семенов
Казахстанский фехтовальщик Кирилл Проходов стал серебряным призером Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке наш соотечественник встретился с представителем Японии Коки Кано. В упорной борьбе японский спортсмен одержал победу со счетом 15:13.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, Коки Кано является олимпийским чемпионом Токио-2020 и Парижа-2024 в фехтовании на шпагах.

Таким образом, Кирилл Проходов принес сборной Казахстана очередную серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что 17-летний японский талант установил мировой рекорд и стал героем Азиады.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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