Казахстанский шпажист завоевал "серебро" Азиады-2026 в Японии

Казахстанский фехтовальщик Кирилл Проходов стал серебряным призером Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке наш соотечественник встретился с представителем Японии Коки Кано. В упорной борьбе японский спортсмен одержал победу со счетом 15:13.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, Коки Кано является олимпийским чемпионом Токио-2020 и Парижа-2024 в фехтовании на шпагах.

Таким образом, Кирилл Проходов принес сборной Казахстана очередную серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что 17-летний японский талант установил мировой рекорд и стал героем Азиады.