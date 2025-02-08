В копилке Казахстана три медали: итоги сборной на Азиаде-2025 за 8 февраля
Шорт-трек (мужчины и женщины)
2000 м (смешанная команда)
В финале смешанной эстафеты на 2000 метров сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Алина Ажгалиева.
1500 м
Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова, выступавшие на дистанции 1500 метров, дошли до полуфинала. Алина Ажгалиева — до финала. В мужском соревновании в финале соревновались Адиль Галиахметов и Денис Никиша, в полуфинал вышел Глеб Ивченко.
500 м
В гонке на 500 метров Зейнеп Кумархан и Мерсайд Джаксыбаев не смогли выйти из четвертьфинала, Денис Никиша — из полуфинала. Маликамекек и Абзал Ажигалиев выступили в финале.
Конькобежный спорт (мужчины и женщины)
100 м
Серебряным призером в гонке на 100 метров стал наш соотечественник Евгений Кошкин. Он преодолел указанную дистанцию за 9,47 секунды. Этот показатель стал был рекордом Азии. Однако китайский спортсмен побил рекорд с результатом 9,35 секунды. Также на этой дистанции Алтай Жардембекулы финишировал четвертым, Артур Галиев — двенадцатым, Никита Важенин — пятнадцатым.
В женском соревновании Кристина Силаева заняла 8-е место, Инесса Шумекова — 12-е, Маргарита Галиева — 13-е, Дарья Важенина — 14-е.
1500 м
В гонке на 1500 метров Нуралы Акжол занял 8-е место, Демян Гаврилов — 9-е, Роман Биназаров — 10-е и Бакдаулет Сагатов — 15-е.А Надежда Морозова заняла 8-е место, Кристина Шумекова — 10-е, Мария Деген — 14-е, Арина Илиаченко — 16-е.
Лыжные гонки (мужчины и женщины)
В мужском спринте серебряным призером стал спортсмен сборной Константин Борцов, в финале выступил Олжас Климин. Ильяс Исабек и Владислав Ковалев не смогли выйти в полуфинал.
В женском спринте Мария Люфт и Ксения Шалыгина проиграли в полуфинале, Дарья Ряжко и Надежда Степашкина выступили в финале.
Горнолыжный спорт (женщины)
В этом соревновании Мария Шкабарова и Ксения Бережная заняли 9-е и 10-е места, а Александра Скороходова и Александра Троицкая не смогли финишировать.
Хоккей с шайбой (мужчины)
Мужская сборная Казахстана в очередном матче обыграла Японию со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады.