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Спорт

В копилке Казахстана три медали: итоги сборной на Азиаде-2025 за 8 февраля

В копилке Казахстана три медали: итоги сборной на Азиаде-2025 за 8 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 23:35 Фото: МТС РК
По итогам сегодняшнего соревновательного дня IX зимних Азиатских игр в копилке Казахстана три серебряные медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Шорт-трек (мужчины и женщины)

2000 м (смешанная команда)

В финале смешанной эстафеты на 2000 метров сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Алина Ажгалиева.

1500 м

Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова, выступавшие на дистанции 1500 метров, дошли до полуфинала. Алина Ажгалиева — до финала. В мужском соревновании в финале соревновались Адиль Галиахметов и Денис Никиша, в полуфинал вышел Глеб Ивченко.

500 м

В гонке на 500 метров Зейнеп Кумархан и Мерсайд Джаксыбаев не смогли выйти из четвертьфинала, Денис Никиша — из полуфинала. Маликамекек и Абзал Ажигалиев выступили в финале.

Конькобежный спорт (мужчины и женщины)

100 м

Серебряным призером в гонке на 100 метров стал наш соотечественник Евгений Кошкин. Он преодолел указанную дистанцию за 9,47 секунды. Этот показатель стал был рекордом Азии. Однако китайский спортсмен побил рекорд с результатом 9,35 секунды. Также на этой дистанции Алтай Жардембекулы финишировал четвертым, Артур Галиев — двенадцатым, Никита Важенин — пятнадцатым.

В женском соревновании Кристина Силаева заняла 8-е место, Инесса Шумекова — 12-е, Маргарита Галиева — 13-е, Дарья Важенина — 14-е.

1500 м

В гонке на 1500 метров Нуралы Акжол занял 8-е место, Демян Гаврилов — 9-е, Роман Биназаров — 10-е и Бакдаулет Сагатов — 15-е.А Надежда Морозова заняла 8-е место, Кристина Шумекова — 10-е, Мария Деген — 14-е, Арина Илиаченко — 16-е.

Лыжные гонки (мужчины и женщины)

В мужском спринте серебряным призером стал спортсмен сборной Константин Борцов, в финале выступил Олжас Климин. Ильяс Исабек и Владислав Ковалев не смогли выйти в полуфинал.

В женском спринте Мария Люфт и Ксения Шалыгина проиграли в полуфинале, Дарья Ряжко и Надежда Степашкина выступили в финале.

Горнолыжный спорт (женщины)

В этом соревновании Мария Шкабарова и Ксения Бережная заняли 9-е и 10-е места, а Александра Скороходова и Александра Троицкая не смогли финишировать.

Хоккей с шайбой (мужчины)

Мужская сборная Казахстана в очередном матче обыграла Японию со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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