Азиада-2025: расписание соревнований на 9 февраля

Фото: harbin2025

9 февраля пройдет очередной день Азиады-2025, в котором казахстанцы в очередной раз покажут свою волю к победе. Представляем вашему вниманию расписание соревнований на Zakon.kz.

КЕРЛИНГ 06:00. Женщины. Групповой этап Казахстан – Япония. 10:00. Мужчины. Групповой этап. Пул "А" Китайский Тайбэй – Казахстан. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 07:00, 09:00. Мужчины. Слалом. Финал. Ростислав Хохлов, Захар Кучин, Алексей Кулаков, Данил Сысоев. ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА 07:00. Женщины. Финал 1 Ардана Маханова, Аяна Жолдас. 08:40. Мужчины. Финал 1 Роман Иванов, Асылхан Асан, Уланбакир Умурзаков. ШОРТ-ТРЕК 07:00. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал Малика Ермек, Алина Ажгалиева. 07:05. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал Ольга Тихонова. 07:16. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал Глеб Ивченко. 07:24. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал Айбек Насен. 07:28. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал Адиль Галиахметов. 08:55. Женщины. Командная эстафета на 3000 метров. Полуфинал Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Алина Ажгалиева. 09:22. Мужчины. Командная эстафета на 5000 метров. Полуфинал Глеб Ивченко, Айбек Насен, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев. СКИ-АЛЬПИНИЗМ 07:30. Женщины. Спринт. Квалификация Асем Назырова. 07:45. Мужчины. Спринт. Квалификация Денис Власов, Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Нияз Жанзаков. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 08:00. Женщины. 5 км. Свободный стиль КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 09:00. Женщины. 500 метров. Финал Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Маргарита Галиева, Кристина Силаева. 09:55. Мужчины. 5000 метров. Финал. Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев. 11:50. Женщины. Командный спринт. Финал. Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова. ХОККЕЙ 12:30. Женщины. Групповой этап. Пул "Б". Южная Корея – Казахстан. Ранее стало известно, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады.

Поделиться новостью