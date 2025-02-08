Азиада-2025: расписание соревнований на 9 февраля
КЕРЛИНГ
06:00. Женщины. Групповой этап
Казахстан – Япония.
10:00. Мужчины. Групповой этап. Пул "А"
Китайский Тайбэй – Казахстан.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
07:00, 09:00. Мужчины. Слалом. Финал.
Ростислав Хохлов, Захар Кучин, Алексей Кулаков, Данил Сысоев.
ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА
07:00. Женщины. Финал 1
Ардана Маханова, Аяна Жолдас.
08:40. Мужчины. Финал 1
Роман Иванов, Асылхан Асан, Уланбакир Умурзаков.
ШОРТ-ТРЕК
07:00. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал
Малика Ермек, Алина Ажгалиева.
07:05. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал
Ольга Тихонова.
07:16. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал
Глеб Ивченко.
07:24. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал
Айбек Насен.
07:28. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал
Адиль Галиахметов.
08:55. Женщины. Командная эстафета на 3000 метров. Полуфинал
Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Алина Ажгалиева.
09:22. Мужчины. Командная эстафета на 5000 метров. Полуфинал
Глеб Ивченко, Айбек Насен, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев.
СКИ-АЛЬПИНИЗМ
07:30. Женщины. Спринт. Квалификация
Асем Назырова.
07:45. Мужчины. Спринт. Квалификация
Денис Власов, Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Нияз Жанзаков.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
08:00. Женщины. 5 км. Свободный стиль
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
09:00. Женщины. 500 метров. Финал
Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Маргарита Галиева, Кристина Силаева.
09:55. Мужчины. 5000 метров. Финал.
Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев.
11:50. Женщины. Командный спринт. Финал.
Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова.
ХОККЕЙ
12:30. Женщины. Групповой этап. Пул "Б".
Южная Корея – Казахстан.
Ранее стало известно, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады.