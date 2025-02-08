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Спорт

Азиада-2025: расписание соревнований на 9 февраля

Азиада-2025: расписание соревнований на 9 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 03:59 Фото: harbin2025
9 февраля пройдет очередной день Азиады-2025, в котором казахстанцы в очередной раз покажут свою волю к победе. Представляем вашему вниманию расписание соревнований на Zakon.kz.

КЕРЛИНГ

06:00. Женщины. Групповой этап

Казахстан – Япония.

10:00. Мужчины. Групповой этап. Пул "А"

Китайский Тайбэй – Казахстан.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

07:00, 09:00. Мужчины. Слалом. Финал.

Ростислав Хохлов, Захар Кучин, Алексей Кулаков, Данил Сысоев.

ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА

07:00. Женщины. Финал 1

Ардана Маханова, Аяна Жолдас.

08:40. Мужчины. Финал 1

Роман Иванов, Асылхан Асан, Уланбакир Умурзаков.

ШОРТ-ТРЕК

07:00. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал

Малика Ермек, Алина Ажгалиева.

07:05. Женщины. 1000 метров. Четвертьфинал

Ольга Тихонова.

07:16. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал

Глеб Ивченко.

07:24. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал

Айбек Насен.

07:28. Мужчины. 1000 метров. Четвертьфинал

Адиль Галиахметов.

08:55. Женщины. Командная эстафета на 3000 метров. Полуфинал

Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Алина Ажгалиева.

09:22. Мужчины. Командная эстафета на 5000 метров. Полуфинал

Глеб Ивченко, Айбек Насен, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев.

СКИ-АЛЬПИНИЗМ

07:30. Женщины. Спринт. Квалификация

Асем Назырова.

07:45. Мужчины. Спринт. Квалификация

Денис Власов, Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Нияз Жанзаков.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

08:00. Женщины. 5 км. Свободный стиль

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

09:00. Женщины. 500 метров. Финал

Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Маргарита Галиева, Кристина Силаева.

09:55. Мужчины. 5000 метров. Финал.

Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев.

11:50. Женщины. Командный спринт. Финал.

Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова.

ХОККЕЙ

12:30. Женщины. Групповой этап. Пул "Б".

Южная Корея – Казахстан.

Ранее стало известно, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады.

Аксинья Титова
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