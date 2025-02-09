Четвертую медаль Азиады-2025 в Китае завоевала Аяна Жолдас
Фото: пресс-служба НОК РК
Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.
В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей "бронзу".
Победу одержала китаянка Чю Мэньтао – 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) – 81,58.
Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал.
Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады. Отметим, что в копилке Казахстана теперь четыре медали Азиады. О трех предыдущих можно прочитать здесь.
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