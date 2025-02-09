Четвертую медаль Азиады-2025 в Китае завоевала Аяна Жолдас

Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

В финале спортсменка за свой прыжок получила от судей 76,54 балла. Этот результат принес ей "бронзу".

Победу одержала китаянка Чю Мэньтао – 90,94 балла. Второй стала Чэнь Сюжень (Китай) – 81,58.

Ардана Маханова не смогли пройти в решающий финал.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник повторил триумф отца спустя 29 лет, выиграв медаль Азиады. Отметим, что в копилке Казахстана теперь четыре медали Азиады. О трех предыдущих можно прочитать здесь.

