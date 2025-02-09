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Спорт

Моуринью удивил фаната "Фенербахче", бежавшего за клубным автобусом ради фото

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 03:13 Фото: Instagram/fenerbahce
Главный тренер турецкого профессионального спортивного клуба из города Стамбула Жозе Моуринью удивил страстного фаната, долго бежавшего за автобусом любимой команды, сообщает Zakon.kz.

8 февраля упрямый футбольный фанат сначала попал в поле зрения водителя клубного автобуса. Затем его заметил тренер клуба Моуринью. А кульминацией стало то, что запыхавшегося фаната пригласили в салон автобуса.

Тот поначалу не верил своему счастью. Дав ему отдышаться Жозе даже попросил парня спеть что-то на турецком, но и без того растерянный фанат признался, что слишком выдохся после пробежки.

Видео необычной встречи пресс-служба клуба разместила у себя в соцсетях.

В этот же день грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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