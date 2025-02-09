Моуринью удивил фаната "Фенербахче", бежавшего за клубным автобусом ради фото

Главный тренер турецкого профессионального спортивного клуба из города Стамбула Жозе Моуринью удивил страстного фаната, долго бежавшего за автобусом любимой команды, сообщает Zakon.kz.

8 февраля упрямый футбольный фанат сначала попал в поле зрения водителя клубного автобуса. Затем его заметил тренер клуба Моуринью. А кульминацией стало то, что запыхавшегося фаната пригласили в салон автобуса.

Тот поначалу не верил своему счастью. Дав ему отдышаться Жозе даже попросил парня спеть что-то на турецком, но и без того растерянный фанат признался, что слишком выдохся после пробежки.

Видео необычной встречи пресс-служба клуба разместила у себя в соцсетях.

В этот же день грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба.