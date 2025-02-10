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Спорт

"Барселона" вдесятером в гостях разгромила "Севилью"

Футбол Победа Севилья, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:39 Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонский футбольный клуб "Барселона" в рамках испанского чемпионата с крупным счетом на выезде переиграл "Севилью" – 4:1. Один из мячей в составе гостей забил Фермин Лопес, который вышел на замену, отметился взятием ворот, а затем был удален, сообщает Zakon.kz.

Счет в гостевом противостоянии уже на 7-й минуте открыл главный снайпер Ла Лиги – Роберт Левандовски, для которого это был 19-й гол в текущем первенстве.

Буквально спустя мгновение Рубен Варгас восстановил равновесие. После перерыва вышедший на замену Фермин Лопес снова вывел "блауграну" вперед. Но затем он получил красную карточку за подкат полузащитника Джибриля Соу.

Далее Рафинья и Эрик Гарсия довели счет до разгромного (4:1).

В итоге "сине-гранатовые" одержали 17-ую крупную победу в нынешнем сезоне и сократили отставание от двух мадридских клубов в турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды Ханса-Дитера Флика 48 очков. На данную минуту каталонский коллектив отстает от лидирующего "Реала" на два балла, от "Атлетико" – на один.

"Сливочные" и "матрасники" в свою очередь встретились в очном противостоянии 23-го тура испанского первенства и разошлись миром – 1:1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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