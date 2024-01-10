"Бешикташ" Зайнутдинова разгромил "Ризеспор" в турецком чемпионате

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", честь которого защищает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, в рамках местного чемпионата на выезде с крупным счетом переиграл команду "Ризеспор" – 4:0, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет — вернём всю сумму на счёт!

Данный поединок проходил в ходе 16-го тура турецкой Суперлиги, где Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч и внес свою лепту в победу команды. Гости забили 4 безответных мяча в ворота хозяев поля, авторами голов стали Милот Рашица, Семих Кылычсой (дубль) и Дженк Тосун.





За данной победой "черных орлов" с трибуны наблюдал португальский специалист Фернанду Сантуш, который на днях возглавил "Бешикташ".

Успех над "Ризеспором" заслужил исполняющий обязанности главного тренера "Бешикташа" Сердар Топрактеп.

К данному часу после 19-ти проведенных матчей Суперлиги команда Зайнутдинова располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея 32 очка. От призовой тройки, где самый ближайший находится "Трабзонспор", отделяет всего один балл.

Следующий матч "Бешикташ" проведет на своей арене 14 января, когда примет "Фатих Карагумрук", 18-ю команду турецкой Суперлиги.