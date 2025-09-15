Три игрока "Барселоны" оформили по дублю и сокрушили "Валенсию" в Ла Лиге

В ночь на 15 сентября в рамках четвертого тура испанского футбольного чемпионата "Барселона" дома разгромила "Валенсию" со счетом 6:0. У хозяев поля по два мяча забили Роберт Левандовски, Фермин Лопес и Рафинья, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Ла Лиги начал крушить соперника с 29-ой минуты поединка, когда Фермин Лопес открыл счет.

В начале второго тайма Рафинья удвоил преимущество "блауграны", а спустя время Фермин стал автором первого дубля в этом матче.

На 66-й минуте встречи Рафинья забил свой второй гол. Далее еще две пробоины в сетке ворот "Валенсии" нашел Роберт Левандовски. В итоге 6:0 в пользу "сине-гранатовых".

Сейчас у "Барселоны" три победы и одна ничья с начала сезона в Ла Лиге, они занимают второе место в турнирной таблице.

"Все бились и получали удовольствие от нахождения на поле. Команда сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка, здорово, когда можно выбирать между Ферраном Торресом и Левандовским. У Рафиньи потрясающий настрой, матчей хватит на всех. У Рафиньи и Араухо был долгий перелет". Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик

Подопечные Ханси Флика отстают от мадридского "Реала" на два очка, которые в свою очередь уверенно лидируют, набрав максимальные 12 баллов.

В четвертом туре испанского первенства команда Хаби Алонсо переиграла "Реал Сосьедад" – 2:1.

"Одержали четыре победы, но двигаемся дальше. Впереди долгий путь, нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Есть куда расти, над чем работать, чтобы добиваться стабильных результатов на протяжении сезона. Результаты говорят сами за себя. Играли вдесятером и можно сказать, что у нас были удачные отрезки, когда мы знали, какие усилия нужно приложить, сумели все исправить. Игроки серьезно потрудились и отдали все силы на благо команды". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

В матче против "Сосьедада" свой шестой гол в новом сезоне забил форвард "сливочных" – Килиан Мбаппе, два из которых он оформил в майке сборной Франции.