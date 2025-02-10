Четыре хоккеиста из Туркменистана отстранены от Азиады-2025 за драку

9 февраля после хоккейного матча на зимних Азиатских играх в Харбине между сборными Туркменистана и Гонконга состоялся неприятный инцидент. Несколько игроков туркменской команды во время рукопожатий применили рукоприкладство в отношении соперника, сообщает Zakon.kz.

Данный инцидент произошел после победы гонконгской команды над Туркменистаном со счетом 5:1. Как передает пресс-служба НОК Гонконга, после детального обследования врачей было установлено, что в результате инцидента пострадали трое хоккеистов гонконгской сборной.

"Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга извещает, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение по инциденту, в котором туркменские спортсмены преднамеренно напали на команду Гонконга после хоккейного матча на Азиатских играх – 2025 в Харбине, что привело к травмам наших спортсменов. Четыре туркменских игрока были немедленно отстранены и не смогут участвовать в остальных матчах Азиатских игр". Заявление НОК Гонконга

По некоторой информации, травмы оказались незначительными. Одному из хоккеистов потребовалось наложить швы на руку. В целом, все трое на данный час чувствуют себя хорошо.

Групповой этап хоккейного турнира Азиады-2025 завершится вечером 10 февраля. Одной из первых путевку в четвертьфинал соревнований в Харбине завоевала сборная Казахстана.