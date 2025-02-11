Хоккеисты Казахстана сокрушили Гонконг и пробились в полуфинал Азиады-2025

11 февраля на хоккейном турнире IХ Азиатских зимних игр стартовали матчи стадии четвертьфинала, в первом из которых казахстанская дружина "переехала" представителей Гонконга со счетом 24:0, сообщает Zakon.kz.

Шайбы в ворота гонконгской команды влетали на любой вкус и с разных позиций. Наши хоккеисты забивали даже в меньшинстве.

В итоге главный фаворит хоккейного турнира Азиады-2025 разгромил аутсайдера – 24:0, и идет дальше в погоне за "золотом" харбинских состязаний.

Теперь в полуфинале Азиатских игр 12 февраля подопечные Олега Болякина встретятся с командой Кореи, которая в своем четвертьфинале "разорвала" Кыргызстан – 20:0.

Легкой прогулки с корейцами, скорее всего, не будет, так как накануне казахстанская дружина с большим трудом сумела обыграть эту команду в заключительном матче подгруппы А.