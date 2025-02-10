Месси презентовал новую форму "Интер Майами"

Американский футбольный клуб "Интер Майами" представил новую домашнюю форму от немецкого спортивного бренда adidas на 2025 и 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали на сайте клуба:

Фото: intermiamicf

"От соревнований на беспрецедентном международном уровне в 2025 году до переезда на новый, современный стадион в Майами в 2026 году, это больше, чем просто смена обстановки, – это начало захватывающей новой эры для клуба. Новая форма олицетворяет страсть и энергию принятия этих возможностей, зная, что "Интер Майами" готов выйти на поле с лучшими и продолжать мечтать по-крупному".

Фото: intermiamicf

В 2025 году "Интер Майами" примет участие в МЛС, новом клубном чемпионате мира ФИФА, Лиге чемпионов КОНКАКАФ и Кубке лиг.

Фото: intermiamicf

В 2026 году клуб ожидает переезд на новый стадион под названием "Майами Фридом Парк".

Ранее сообщалось, что Месси забил гол и отдал два паса в разгроме клуба из Гондураса.