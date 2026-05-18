Гол Месси позволил "Интер Майами" одержать первую победу на новой арене

Рано утром 18 мая американский футбольный клуб "Интер Майами" впервые порадовал своих болельщиков на своей новой арене Nu Stadium. До этого команда Лионеля Месси трижды сыграла вничью и один раз проиграла на своем новом домашнем стадионе, сообщает Zakon.kz.

Эта дебютная победа далась клубу из Флориды во встрече с "Портленд Тимберс" в рамках матча регулярного чемпионата МЛС.

Как и в большинстве игр "Интер Майами", главным героем в этом поединке стал аргентинец Лионель Месси, который забил свой 910-й карьерный гол, открыв счет на 31-й минуте.

А перед уходом на перерыв капитан "Цапель" отдал результативный ассист на своего партнера Хермана Бертераме, а тот удвоил преимущество хозяев поля и поставил точку в этой встрече – 2:0.

После этого поединка Месси продлил свою голевую серию до четырех игр. 14 мая он оформил хет-трик в матче с "Цинциннати" (5:3), а до этого огорчил голкиперов "Торонто", "Орландо Сити" и "Колорадо".

На данный час Лионель записал на свой счет 12 голов и пять ассистов после 13 матчей текущего сезона МЛС. А его команда находится на второй позиции турнирной таблицы чемпионата с багажом в 28 очков.

Пока аргентинец забивает за "Интер Майами", один из совладельцев клуба Дэвид Бекхем стал первым спортсменом-миллиардером в Англии.