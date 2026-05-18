Гол Месси позволил "Интер Майами" одержать первую победу на новой арене
Эта дебютная победа далась клубу из Флориды во встрече с "Портленд Тимберс" в рамках матча регулярного чемпионата МЛС.
Как и в большинстве игр "Интер Майами", главным героем в этом поединке стал аргентинец Лионель Месси, который забил свой 910-й карьерный гол, открыв счет на 31-й минуте.
А перед уходом на перерыв капитан "Цапель" отдал результативный ассист на своего партнера Хермана Бертераме, а тот удвоил преимущество хозяев поля и поставил точку в этой встрече – 2:0.
После этого поединка Месси продлил свою голевую серию до четырех игр. 14 мая он оформил хет-трик в матче с "Цинциннати" (5:3), а до этого огорчил голкиперов "Торонто", "Орландо Сити" и "Колорадо".
На данный час Лионель записал на свой счет 12 голов и пять ассистов после 13 матчей текущего сезона МЛС. А его команда находится на второй позиции турнирной таблицы чемпионата с багажом в 28 очков.
Пока аргентинец забивает за "Интер Майами", один из совладельцев клуба Дэвид Бекхем стал первым спортсменом-миллиардером в Англии.