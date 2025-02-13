Казахстан сыграет в финале хоккейного турнира Азиады-2025

13 февраля на зимних Азиатских играх в китайском Харбине стартовали матчи стадии полуфинала мужских хоккейных состязаний, в первом из которых сборная Казахстана обыграла хозяев льда со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Китайская дружина оказала достойное сопротивление главным фаворитам этих соревнований. Казахстанцы не могли поразить ворота соперников почти два периода, и только перед перерывом на третью 20-минутку наши хоккеисты порадовали своих фанатов.

Сначала отличился Роман Старченко, а затем Дмитрий Грентц. 2:0 – и команды ушли на второй отдых.

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Немного набравшись сил, в третьем периоде китайцы все же смогли сократить отставание. Но Дмитрий Бреус курьезной шайбой поставил точку в этом матче и вывел своих товарищей в финал Азиатских игр.

Соперник в поединке за "золото" Азиады-2025 определится после завершения второго полуфинала, где чуть позже встретятся Япония и Корея.

Предпоследний день соревнований в Харбине стартовал для казахстанских спортсменов неплохо: мы поднялись на третье место в женской биатлонной эстафете.