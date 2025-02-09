Итоги сборной Казахстана на Азиаде-2025 за 9 февраля
Шорт-трек
В эстафете на 5000 метров мужская сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль для страны. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Джаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.
В эстафете на 3000 метров среди женщин сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В состав команды вошли Яна Хан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Зейнеп Кумархан, Алина Ажгалиева и Мадина Жанбусинова.
В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди женщин:
- Ольга Тихонова выбыла в четвертьфинале;
- Алина Ажгалиева выступила в финале B;
- Малика Ермек не прошла квалификацию в финале А.
В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди мужчин:
- Айбек Насен выбыл в четвертьфинале;
- Адиль Галиахметов и Глеб Ивченко соревновались в финале B.
Конькобежный спорт
Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль зимних Азиатских игр в командном спринте. В составе команды выступили Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.
В забеге на 500 метров среди женщин:
- Кристина Силаева заняла 8-е место;
- Инесса Шумекова – 14-е;
- Дарья Важенина – 15-е;
- Маргарита Галиева – 17-е.
В забеге на 5000 метров среди мужчин:
- Вадим Якубовский занял 9-е место,
- Бакдаулет Сагатов – 12-е,
- Виталий Щиголев – 13-е.
Фристайл-акробатика
Аяна Жолдас завоевала бронзовую медаль в финале зимних Азиатских игр, набрав 76,54 балла. Ардана Маханова не смогла выйти в финал.
В мужских соревнованиях:
- Роман Иванов не прошел квалификацию;
- Уланбатыр Умирзаков и Асылхан Асан заняли 5-е и 6-е места, соответственно.
Керлинг
Женская сборная Казахстана уступила команде Японии со счетом 4:10, но одержала победу над сборной Тайбэя – 10:5.
Хоккей с шайбой
Женская сборная Казахстана в решающем матче группового этапа встретилась с командой Южной Кореи и одержала победу в овертайме – 1:0.
Ски-альпинизм
В мужских соревнованиях:
- Тимур Артюхин и Чингиз Байкашев не прошли квалификацию;
- Нияз Жанузаков и Денис Власов завершили выступление в полуфинале.
В женской гонке:
- Асем Назырова не смогла выйти в финал.
Ранее казахстанец стал чемпионом мира по пара биатлону.