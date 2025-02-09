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Спорт

Итоги сборной Казахстана на Азиаде-2025 за 9 февраля

Итоги сборной Казахстана на Азиаде-2025 за 9 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 19:05 Фото: НОК РК/Сали Сабиров
По итогам сегодняшнего соревновательного дня IX зимних Азиатских игр в копилке сборной Казахстана одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Шорт-трек

В эстафете на 5000 метров мужская сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль для страны. В составе команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Джаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

В эстафете на 3000 метров среди женщин сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. В состав команды вошли Яна Хан, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Зейнеп Кумархан, Алина Ажгалиева и Мадина Жанбусинова.

В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди женщин:

  • Ольга Тихонова выбыла в четвертьфинале;
  • Алина Ажгалиева выступила в финале B;
  • Малика Ермек не прошла квалификацию в финале А.

В индивидуальных соревнованиях на 1000 метров среди мужчин:

  • Айбек Насен выбыл в четвертьфинале;
  • Адиль Галиахметов и Глеб Ивченко соревновались в финале B.

Конькобежный спорт

Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль зимних Азиатских игр в командном спринте. В составе команды выступили Кристина Силаева, Дарья Важенина и Надежда Морозова.

В забеге на 500 метров среди женщин:

  • Кристина Силаева заняла 8-е место;
  • Инесса Шумекова – 14-е;
  • Дарья Важенина – 15-е;
  • Маргарита Галиева – 17-е.

В забеге на 5000 метров среди мужчин:

  • Вадим Якубовский занял 9-е место,
  • Бакдаулет Сагатов – 12-е,
  • Виталий Щиголев – 13-е.

Фристайл-акробатика

Аяна Жолдас завоевала бронзовую медаль в финале зимних Азиатских игр, набрав 76,54 балла. Ардана Маханова не смогла выйти в финал.

В мужских соревнованиях:

  • Роман Иванов не прошел квалификацию;
  • Уланбатыр Умирзаков и Асылхан Асан заняли 5-е и 6-е места, соответственно.

Керлинг

Женская сборная Казахстана уступила команде Японии со счетом 4:10, но одержала победу над сборной Тайбэя – 10:5.

Хоккей с шайбой

Женская сборная Казахстана в решающем матче группового этапа встретилась с командой Южной Кореи и одержала победу в овертайме – 1:0.

Ски-альпинизм

В мужских соревнованиях:

  • Тимур Артюхин и Чингиз Байкашев не прошли квалификацию;
  • Нияз Жанузаков и Денис Власов завершили выступление в полуфинале.

В женской гонке:

  • Асем Назырова не смогла выйти в финал.

Ранее казахстанец стал чемпионом мира по пара биатлону. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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