Сколько медалей у Казахстана: итоги дня на Азиаде-2026

29 сентября на Азиатских играх-2026 в Японии сборная Казахстана завоевала три медали: одну серебряную и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Серебряную медаль Казахстану принесла Кристина Овчинникова. В финале соревнований по прыжкам в высоту казахстанская легкоатлетка преодолела 1,87 метра. Победу одержала представительница Узбекистана Барнохон Сайфуллаева с результатом 1,90 метра. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.

Арайлым Шегенова выступала в весовой категории свыше 87 кг в кураше с Ким Мин Ён из Южной Кореи. Победу одержала корейская спортсменка. По итогам соревнований Арайлым Шегенова стала обладательницей бронзовой медали Азиады-2026.

Еще одну "бронзу" завоевала мужская сборная Казахстана по стендовой стрельбе в командном "трапе". Даниил Почивалов, Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов набрали 348 очков. Победу одержал Кувейт с 355 очками, серебряным призером стал Катар, набравший 349 очков.

Боксер Айбек Оралбай вышел в финал весовой категории свыше 90 кг. В полуфинале казахстанец победил Нарендера из Индии.

Теперь спортсмен поборется за золотую медаль 2 октября 2026 года.

Тяжелоатлетка Любовь Ковальчук остановилась в шаге от пьедестала – она подняла 115 кг в рывке и 152 кг в толчке. С результатом 267 кг в сумме двоеборья казахстанка заняла четвертое место.

Мужская сборная Казахстана по водному поло вышла в полуфинал Азиатских игр. В четвертьфинале команда обыграла Южную Корею со счетом 18:14.

Мужская сборная Казахстана по волейболу продолжает состязание. В матче группового этапа казахстанцы оказались сильнее Узбекистана – 3:1.

В велоспорте на треке сборная Казахстана вышла в финал.

30 сентября 2026 года команда встретится со сборной Южной Кореи.

На данный момент в активе сборной Казахстана 48 медалей: 9 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых. В общекомандном зачете Казахстан занимает восьмое место.

Ранее стало известно, что казахстанские фехтовальщики вошли в историю отечественного спорта и Азиады-2026.