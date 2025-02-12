Бельгийский "Брюгге" одолел итальянскую "Аталанту" в первом стыковом матче ЛЧ УЕФА

На стадионе "Ян Брейдел" прошел матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором бельгийский "Брюгге" принял итальянскую "Аталанту", сообщает Zakon.kz.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий "Брюгге" Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счет. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперед, реализовав пенальти.

Отметим, что бельгийский "Брюгге" завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Аталанта" заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" выиграл 300 матчей в истории Лиги чемпионов. "Сливочные" первыми добились такого показателя в турнире, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов.