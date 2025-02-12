#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.31
520.11
5.33
Спорт

Бельгийский "Брюгге" одолел итальянскую "Аталанту" в первом стыковом матче ЛЧ УЕФА

Лига чемпионов УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 00:47 Фото: Instagram/clubbrugge
На стадионе "Ян Брейдел" прошел матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором бельгийский "Брюгге" принял итальянскую "Аталанту", сообщает Zakon.kz.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий "Брюгге" Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счет. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперед, реализовав пенальти.

Отметим, что бельгийский "Брюгге" завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Аталанта" заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" выиграл 300 матчей в истории Лиги чемпионов. "Сливочные" первыми добились такого показателя в турнире, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025
Спорт
00:42, 13 февраля 2025
Крупную победу одержала женская сборная Казахстана по керлингу на Азиаде-2025
Скандальная боксерша Иман Хелиф собирается судиться с IBA
Спорт
17:48, 12 февраля 2025
Скандальная боксерша Иман Хелиф собирается судиться с IBA
NAIZA впервые в Костанае!
Спорт
16:07, 12 февраля 2025
NAIZA впервые в Костанае!
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: