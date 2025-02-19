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Спорт

"Брюгге" обыграл "Аталанту" и сотворил историю Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа Аталанта , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 12:08 Фото: Instagram/clubbrugge
Футбольный коллектив "Брюгге" стал первым бельгийским клубом, кто выиграл двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов. "Черные-синие" оставили за бортом соревнований итальянскую "Аталанту", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 19 февраля чемпион Бельгии сумел обыграть "Бергамо Кальчо" со счетом 3:1 в рамках ответного стыкового матча Лиги чемпионов.

В первой игре также была зафиксирована победа бельгийской дружины (2:1).

В итоге "черно-синие" вошли в историю УЕФА как первый бельгийский клуб, кому удалось выиграть двухматчевое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов.

Плюс "Брюгге" довел беспроигрышную серию в ответных еврокубковых матчах стадии плей-офф до 6 матчей (4 победы и 2 ничьих).

Теперь в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов команда Ники Хайена встретится с "Лиллем" (Франция) или "Астон Виллой" (Англия).

В свою очередь "Аталанта" покидает без лавров второй турнир в нынешнем сезоне, ранее она потерпела неудачу в Кубке Италии. 

Подопечные Джан Пьеро Гасперини последовали за игроками другого итальянского коллектива "Милана", которые потерпели неудачу в противостоянии с "Фейеноордом".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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