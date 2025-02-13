Фигуристка Самоделкина остановилась в шаге от медалей Азиады-2025

13 февраля на IХ Азиатских зимних играх определись призеры в фигурном катании у женщин. Главные фавориты этих соревнований выступили великолепно и не дали втиснуться в призовую тройку казахстанке Софье Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина блестяще откатала свою произвольную программу, получив за это от судей 125,12 балла.

А в сумме двух упражнений наша спортсменка накопила 188,43 балла, что позволило ей остаться на четвертой строчке Азиатских игр.

Фото: Instagram/sport_comiteti

Другая наша участница финальных состязаний София Фарафонова заняла итоговое 10-е место, набрав за произвольное выступление 79,64 балла.

А чемпионкой нынешней Азиады стала представительница Кореи – Чайёон Ким (147,56), за ней две японки Каори Сакамото (136,87) и Хана Йошида (136,44).

В 14:30 по казахстанскому времени в Харбине начнутся состязания у фигуристов в мужском одиночном катании, где шансы на медали имеет алматинец Михаил Шайдоров, который сейчас идет на четвертой позиции после короткой программы.