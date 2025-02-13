#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.31
520.11
5.33
Спорт

Фигуристка Самоделкина остановилась в шаге от медалей Азиады-2025

Фигурное катание 4 место Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 14:18 Фото: Instagram/sport_comiteti
13 февраля на IХ Азиатских зимних играх определись призеры в фигурном катании у женщин. Главные фавориты этих соревнований выступили великолепно и не дали втиснуться в призовую тройку казахстанке Софье Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.

17-летняя фигуристка Софья Самоделкина блестяще откатала свою произвольную программу, получив за это от судей 125,12 балла.

А в сумме двух упражнений наша спортсменка накопила 188,43 балла, что позволило ей остаться на четвертой строчке Азиатских игр.

Фигурное катание 10 Место Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 14:18

Фото: Instagram/sport_comiteti

Другая наша участница финальных состязаний София Фарафонова заняла итоговое 10-е место, набрав за произвольное выступление 79,64 балла.

А чемпионкой нынешней Азиады стала представительница Кореи – Чайёон Ким (147,56), за ней две японки Каори Сакамото (136,87) и Хана Йошида (136,44).

В 14:30 по казахстанскому времени в Харбине начнутся состязания у фигуристов в мужском одиночном катании, где шансы на медали имеет алматинец Михаил Шайдоров, который сейчас идет на четвертой позиции после короткой программы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Гол на 98-й минуте матча АПЛ завершился массовой разборкой игроков
Спорт
12:30, Сегодня
Гол на 98-й минуте матча АПЛ завершился массовой разборкой игроков
Казахстанские биатлонисты упустили "золото" Азиады-2025
Спорт
11:43, Сегодня
Казахстанские биатлонисты упустили "золото" Азиады-2025
Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности
Спорт
10:33, Сегодня
Салах улучшил рекорд английского чемпионата 31-летней давности
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: