Вышел официальный постер боя Перейра – Анкалаев

13 февраля опубликован официальный постер турнира UFC 313 с участием бразильца Алекса Перейры и россиянина Магомеда Анкалаева, сообщает Zakon.kz.

Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе станет главным событием бойцовского вечера в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 9 марта. Дагестанский боец вынужден был принять бой, несмотря на то, что сроки его проведения совпали с месяцем Рамадан. Очевидно, что тренировочный лагерь Анкалаев будет строить с учетом соблюдения поста.

В случае победы он станет первым дагестанским чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев выиграл 13 боев подряд. Перейра выйдет на этот бой с серией побед из пяти поединков. Соглавным событием турнира станет поединок в легкой весовой категории с участием американца Джастина Гэтжи и новозеландца Дэна Хукера.

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