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Спорт

Вышел официальный постер боя Перейра – Анкалаев

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 08:33 Фото: Instagram/espnmma
13 февраля опубликован официальный постер турнира UFC 313 с участием бразильца Алекса Перейры и россиянина Магомеда Анкалаева, сообщает Zakon.kz.

Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе станет главным событием бойцовского вечера в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 9 марта. Дагестанский боец вынужден был принять бой, несмотря на то, что сроки его проведения совпали с месяцем Рамадан. Очевидно, что тренировочный лагерь Анкалаев будет строить с учетом соблюдения поста.

В случае победы он станет первым дагестанским чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев выиграл 13 боев подряд. Перейра выйдет на этот бой с серией побед из пяти поединков. Соглавным событием турнира станет поединок в легкой весовой категории с участием американца Джастина Гэтжи и новозеландца Дэна Хукера.

Недавно самый известный грузинский футболист Хвича Кварацхелия удачно дебютировал за "ПСЖ" против "Монако", а Жозе Моуринью удивил фаната "Фенербахче", бежавшего за клубным автобусом ради фото.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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