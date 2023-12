Представлен официальный постер «Ролан Гаррос-2024»

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

Hang it i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶L̶o̶u̶v̶r̶e̶ on the Eiffel Tower: The official 2024 Roland-Garros poster ✨



Paul Rousteau brings Roland-Garros to the Seine



©️Paul Rousteau/FFT 2024 | #RolandGarros pic.twitter.com/qF98eM948Z