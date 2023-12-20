Представлен официальный постер «Ролан Гаррос-2024»

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира "Большого шлема", который пройдет в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

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Автором постера 45-го розыгрыша "Ролан Гаррос" стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

Фото: rolandgarros

"Я хотел изобразить Париж, но также передать особый цвет грунтового корта. Я думал разместить корт на стене, на улице, на здании. Когда смотришь на город сверху, он обычно серый, и я предположил, что он может приобрести охристый цвет кортов турнира. Затем мне в голову пришла идея изобразить Сену. У меня не было времени сделать фотографии во время соревнований. У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж", – отметил Русто.

Hang it i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶L̶o̶u̶v̶r̶e̶ on the Eiffel Tower: The official 2024 Roland-Garros poster ✨



Paul Rousteau brings Roland-Garros to the Seine



©️Paul Rousteau/FFT 2024 | #RolandGarros pic.twitter.com/qF98eM948Z — Roland-Garros (@rolandgarros) December 20, 2023

Ранее знаменитый итальянский тренер Рикардо Пьятти признал Марию Шарапову выдающейся теннисисткой.

