#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Спорт

Суперкомпьютер немного изменил расстановку фаворитов Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 15:59 Фото: Instagram/arsenal
По итогам прошедших первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА перспективы ряда фаворитов ухудшились, и на данный час они не имеют такое уж большое преимущество, как после всех встреч общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Подобные выводы вынес Суперкомпьютер Opta, который считает, что основной фаворит всего сезона "Арсенал" выиграет нынешнюю Лигу чемпионов с вероятностью 28%.

Резко возросли шансы немецкой "Баварии" (22%). Хорошие перспективы отдают также каталонской "Барселоне" (11%).

Фото: Instagram/psg

Вдобавок Суперкомпьютер снова возродил шансы действующего чемпиона турнира – французского ПСЖ (10%).

В список вероятных кандидатов на трофей есть еще "Реал" – 8%, "Атлетико" – 6% и "Ливерпуль" – 5%.

Opta особо не верит в дальнейшее хорошее выступление остальных девяти команд, которым отдаются 1 и 2% возможных перспектив.

По ранней версии Суперкомпьютера, "канониры" были фаворитами на трофей с вероятностью 28,3%, "Бавария" стояла на второй строчке (15,9%) и замыкал тройку "Манчестер Сити" (10%).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА
13:16, 13 марта 2025
Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА
Суперкомпьютер назвал соперника "Кайрата" главным фаворитом Лиги чемпионов
16:20, 23 октября 2025
Суперкомпьютер назвал соперника "Кайрата" главным фаворитом Лиги чемпионов
Представлен обновленный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
15:47, 14 февраля 2025
Представлен обновленный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: