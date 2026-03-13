Суперкомпьютер немного изменил расстановку фаворитов Лиги чемпионов УЕФА

По итогам прошедших первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА перспективы ряда фаворитов ухудшились, и на данный час они не имеют такое уж большое преимущество, как после всех встреч общего этапа, сообщает Zakon.kz.

Подобные выводы вынес Суперкомпьютер Opta, который считает, что основной фаворит всего сезона "Арсенал" выиграет нынешнюю Лигу чемпионов с вероятностью 28%. Резко возросли шансы немецкой "Баварии" (22%). Хорошие перспективы отдают также каталонской "Барселоне" (11%). Фото: Instagram/psg Вдобавок Суперкомпьютер снова возродил шансы действующего чемпиона турнира – французского ПСЖ (10%). В список вероятных кандидатов на трофей есть еще "Реал" – 8%, "Атлетико" – 6% и "Ливерпуль" – 5%. Opta особо не верит в дальнейшее хорошее выступление остальных девяти команд, которым отдаются 1 и 2% возможных перспектив. По ранней версии Суперкомпьютера, "канониры" были фаворитами на трофей с вероятностью 28,3%, "Бавария" стояла на второй строчке (15,9%) и замыкал тройку "Манчестер Сити" (10%).

