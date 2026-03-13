Суперкомпьютер немного изменил расстановку фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Подобные выводы вынес Суперкомпьютер Opta, который считает, что основной фаворит всего сезона "Арсенал" выиграет нынешнюю Лигу чемпионов с вероятностью 28%.
Резко возросли шансы немецкой "Баварии" (22%). Хорошие перспективы отдают также каталонской "Барселоне" (11%).
Фото: Instagram/psg
Вдобавок Суперкомпьютер снова возродил шансы действующего чемпиона турнира – французского ПСЖ (10%).
В список вероятных кандидатов на трофей есть еще "Реал" – 8%, "Атлетико" – 6% и "Ливерпуль" – 5%.
Opta особо не верит в дальнейшее хорошее выступление остальных девяти команд, которым отдаются 1 и 2% возможных перспектив.
По ранней версии Суперкомпьютера, "канониры" были фаворитами на трофей с вероятностью 28,3%, "Бавария" стояла на второй строчке (15,9%) и замыкал тройку "Манчестер Сити" (10%).