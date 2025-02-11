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Спорт

Суперкомпьютер назвал главного фаворита нынешней Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Фаворит Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:36 Фото: Instagram/championsleague
11 февраля стартуют поединки стадии плей-офф самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Перед началом этих игр Суперкомпьютер отдал статус главного фаворита английскому футбольному клубу "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

По расчетом Суперкомпьютера Opta, основным претендентом на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25 на данный момент является "Ливерпуль". Исходя из прогнозов, "красные" выиграют турнир с вероятностью 24,6%.

В топ-10 возможных кандидатов на титул также вошли: "Арсенал" (16,6%), "Интер" (14,5%), "Барселона" (9,5%), ПСЖ (6,3%), "Реал" (4,4%), "Атлетико" (3,9%), "Байер" (3,7%), "Аталанта" (3,5%) и "Манчестер Сити" (3,2%).

Данный список фаворитов будет немного сокращен после завершения матчей 1/16 финала. В частности, болельщики не смогут лицезреть в 1/8 финала одного из победителей Лиги чемпионов последних двух лет, "Реал" или "Манчестер Сити", которые сразятся в первом стыковом раунде.

Тем временем лидер АПЛ и текущего сезона Лиги чемпионов "Ливерпуль" на днях внезапно вылетел из Кубка Англии, проиграв аутсайдеру второго дивизиона "Плимуту" (0:1). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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