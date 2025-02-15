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Спорт

Роналдо назвал лучших футболистов, с которыми играл на одном поле

Роналдо назвал лучших футболистов, с которыми когда-либо играл на одном поле, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 08:54 Фото: Instagram/cristiano
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл в одной команде, сообщает Zakon.kz.

Роналдо выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За богатый опыт игры спортсмена у него появился личный список лучших спортсменов, с которыми он когда-либо играл.

"Лучшими были Роналдиньо Гаушо – в сборной, и Зидан – на клубном уровне. У Зизу было много класса, он был другим, очень техничным, он все делал просто", – приводит слова Роналдо Marca.

Всего за профессиональную карьеру бразильский форвард провел 735 матчей, в которых забил 512 голов.

Ранее форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.

Аксинья Титова
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