Казахстанские лыжницы "не долетели" до победы на чемпионате в США
Фото: Instagram/yudakova_masha
Женская сборная Казахстана в составе Марии Юдаковой, Анастасии Горюновой, Алисы Седовой и Алёны Свириденко заняла последнее 9-место в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде (США), сообщает Zakon.kz.
Казахстанки закрыли соревнования с результатом 246,1 балла и не попали в восьмерку сильнейших команд, которые выступили в финале.
Командные соревнования выиграла команда Германии, второе место заняла сборная Словении, тройку лучших замкнули японцы.
В индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира лучший результат среди казахстанок показала Алёна Свириденко, занявшая 28-е место в личном зачете.
Ранее сообщалось, что хоккеисты Казахстана в пятый раз стали чемпионами зимних Азиатских игр.
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