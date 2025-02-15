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Спорт

Казахстанские лыжницы "не долетели" до победы на чемпионате в США

Казахстанские лыжницы &quot;не долетели&quot; до победы на чемпионате в США, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 06:51 Фото: Instagram/yudakova_masha
Женская сборная Казахстана в составе Марии Юдаковой, Анастасии Горюновой, Алисы Седовой и Алёны Свириденко заняла последнее 9-место в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде (США), сообщает Zakon.kz.

Казахстанки закрыли соревнования с результатом 246,1 балла и не попали в восьмерку сильнейших команд, которые выступили в финале.

Командные соревнования выиграла команда Германии, второе место заняла сборная Словении, тройку лучших замкнули японцы.

В индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира лучший результат среди казахстанок показала Алёна Свириденко, занявшая 28-е место в личном зачете.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Казахстана в пятый раз стали чемпионами зимних Азиатских игр.

Аксинья Титова
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