Казахстанские лыжницы "не долетели" до победы на чемпионате в США

Женская сборная Казахстана в составе Марии Юдаковой, Анастасии Горюновой, Алисы Седовой и Алёны Свириденко заняла последнее 9-место в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам с трамплина в Лейк-Плэсиде (США), сообщает Zakon.kz.

Казахстанки закрыли соревнования с результатом 246,1 балла и не попали в восьмерку сильнейших команд, которые выступили в финале.

Командные соревнования выиграла команда Германии, второе место заняла сборная Словении, тройку лучших замкнули японцы.

В индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира лучший результат среди казахстанок показала Алёна Свириденко, занявшая 28-е место в личном зачете.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Казахстана в пятый раз стали чемпионами зимних Азиатских игр.

