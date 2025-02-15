Дина Аверина объявила о помолвке с фигуристом Дмитрием Соловьевым
Фото: Instagram/dinaverina98
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина обручилась с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, сообщает Zakon.kz.
О помолвке 26-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с обручальным кольцом.
"Я сказала "ДА". 14.02.25", – написала Аверина.
Соловьев, в свою очередь, поделился своими эмоциями: "Сегодня ты сказала мне "да". Я счастлив как никогда в жизни".
Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В феврале 2024 года она и ее сестра Арина официально завершили спортивную карьеру.
Дмитрий Соловьев – олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов на Играх в Сочи-2014.
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