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Спорт

Дина Аверина объявила о помолвке с фигуристом Дмитрием Соловьевым

Дина Аверина объявила о помолвке с фигуристом Дмитрием Соловьевым, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 14:16 Фото: Instagram/dinaverina98
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина обручилась с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, сообщает Zakon.kz.

О помолвке 26-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию с обручальным кольцом.

"Я сказала "ДА". 14.02.25", – написала Аверина.

Соловьев, в свою очередь, поделился своими эмоциями: "Сегодня ты сказала мне "да". Я счастлив как никогда в жизни".

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В феврале 2024 года она и ее сестра Арина официально завершили спортивную карьеру.

Дмитрий Соловьев – олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов на Играх в Сочи-2014.

Ранее Софья Самоделкина призналась в симпатии к Димашу Кудайбергену. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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