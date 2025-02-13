Обалдела, что такие голоса есть: Самоделкина призналась в симпатии к Димашу Кудайбергену

Выступающая за Казахстан бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от своего проката на Азиатских играх-2025 в Харбине и объяснила, почему выбрала композиции Димаша Кудайбергена для произвольной программы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 февраля sportarena.kz, спортсменка заняла четвертое место, допустив небольшую ошибку, но в целом осталась довольна своим выступлением.

"Выступлением довольна, но не на сто процентов. Когда идут соревнования, тяжеловато. Ты отдаешь себя всю. Плюс — через несколько дней у нас стартует еще один серьезный турнир. Нельзя расслабляться. Одну помарку сделала — обидно. Потому что дорабатывала много ее, но не доработала. Должен был быть тройной флип, а оказался двойной. Но ничего, доработаю", — заявила Самоделкина.

Фигуристка также рассказала, как пришла к выбору музыкального сопровождения для программы.

"Мне очень нравятся композиции Димаша. Я начала его слушать, наверное, после перехода в Казахстан. Просто наткнулась на какое-то видео, услышала голос и обалдела, что такие голоса есть. И так как я мощно катаюсь, решила, что будет хорошо и мощно смотреться. Я совместила две композиции — Ave Maria и Stranger. Мне очень нравится музыка, нравится программа. Я прям с удовольствием ее катаю. Ave Maria изначально спокойная такая ангельская музыка. А затем она перетекает в более восточную пластичную", — поделилась Софья.

Кроме того, фигуристка прокомментировала свос артистическое исполнение на льду.

"Артистизм — мой конек? Я стараюсь работать с залом. Стараюсь улучшаться с каждым разом. Коньком я не назвала бы, а полуконьком назвала", — добавила спортсменка.

Софья Самоделкина выступала за Россию, но в мае 2024 года сменила спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.

Ранее сообщалось, что фигуристка Самоделкина остановилась в шаге от медалей Азиады-2025.

