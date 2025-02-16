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Спорт

"Реал" потерял очки в скандальном матче с удалением Беллингема

Футбол Удаление Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 09:09 Фото: Instagram/realmadrid
Вечером 15 февраля мадридский "Реал" не смог добыть победу в выездном поединке с "Осасуной" (1:1). При этом гости заканчивали эту игру вдесятером из-за спорного удаление хавбека Джуда Беллингема, сообщает Zakon.kz.

Встреча между "Осасуной" и "Реалом" прошла в рамках 24-го тура Ла Лиги и началась с гола Килиана Мбаппе, который открыл счет на 15-й минуте.

Французский форвард стал первым игроком после Криштиану Роналду и 4-м в XXI веке, кому удалось забить 25 голов в дебютном сезоне за "Реал".

На исходе первого тайма случилась непредвиденная ситуация. Джуд Беллингем высказался в адрес судьи Хосе Мунуэра Монтеро, который моментально показал красную карточку англичанину.

Как передает As, согласно дисциплинарному кодексу испанской футбольной федерации, если игрок оскорбляет судью, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 игр.

После перерыва ответный мяч забил Анте Будимир, который реализовал пенальти и поставил итоговую точку – 1:1.

В итоге королевский клуб набрал 51 очко и на данный момент лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. "Атлетико" не воспользовался осечкой "Реала", сыграв вничью с "Селтой" (1:1).

Опередить два мадридских клуба и выйти на первую строчку сможет "Барселона", если 17 февраля переиграет "Райо Вальекано".

"Блауграна" на прошлой неделе вдесятером в гостях разгромила "Севилью".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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