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Спорт

Беллингем отстранен на два матча Ла Лиги за нецензурную речь

Футбол Дисквал 2 матча, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 18:04 Фото: Instagram/realmadrid
Лидер мадридского футбольного клуба "Реал" Джуд Беллингем дисквалифицирован на две игры испанского первенства за "неуважение к арбитру" в поединке с "Осасуной", сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, английский футболист был удален за разговоры в первом тайме матча "Осасуна" – "Реал" в рамках 24-го тура Ла Лиги.

После той встречи главный рефери Хосе Мунуэра Монтеро официально написал в протоколе, что полузащитник "сливочных" в грубой форме обматерил его.

Футбол Дисквал 2 матча, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 18:04

Фото: Instagram/realmadrid

В свою очередь сам футболист и его клуб отрицают эти обвинения. Но несмотря на все доводы, Комитет по проведению соревнований решил дисквалифицировать Беллингема на два матча Ла Лиги, оценив его слова как неуважительное отношение к судье.

"Реал" намерен обжаловать данное решение и отменить дисквалификацию. Если апелляция не будет принята, то Джуд пропустит ближайшие игры с "Жироной" и "Бетисом".

Несмотря на это наказание, лидер королевского клуба выйдет через считаные часы на поле "Сантьяго Бернабеу", чтобы порадовать своих фанатов в ответном матче Лиги чемпионов против "Ман Сити". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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