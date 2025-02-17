38-летний бразильский футболист поставил рекорд с 33 метров

Живаниилду Виейра де Соуза, более известный как Халк, бразильский футболист, нападающий клуба "Атлетико Минейро", принес победу своей команде в чемпионате Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Он исполнил шикарный штрафной с 33 метров. В свои 38 лет спортсмен находится в отличной физической форме.

Он оформил дубль в ворота "Томбенесе", а его "Атлетико Минейро" победил 2:0 в первой игре полуфинала Лиги Минейро.

Надо сказать, что в феврале этого года Халк забивает значимые голы в каждом матче: он сравнялся с Неймаром в списке лучших бразильских бомбардиров среди действующих футболистов.

Ранее выяснилось, что казахстанский футболист стал лучшим игроком на международном турнире.