Бразилец Антони забивает в третьей игре подряд за "Бетис"

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" вингер Антони забил за испанский футбольный клуб "Бетис" уже в третьем матче подряд. На этот раз он поразил ворота "Реал Сосьедада" в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 17 февраля 24-летний бразильский футболист открыл счет в домашней игре против "Реал Сосьедада", в рамках 24-го тура испанского чемпионата.

Чуть позже коллега Антони в лице полузащитника Марка Рока оформил дубль и довел результат до разгромного 3:0.

Здесь нужно отметить, что особо не отмечавшийся в "МЮ" бразилец, с переходом в "Бетис" начал стабильно забивать.

Он выбран в качестве самого ценного футболиста "зелено-белых" по итогам последних трех матчей. Помимо игры с "Сосьедадом", бразилец отличился в матчах с "Сельтой" в Ла Лиге и "Гентом" в Лиге конференций УЕФА.

После игр 24-го тура "Бетис" располагается на восьмой строчке турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка.

На вершине списка лучших клубов Испании сезона-2024/2025 стоит мадридский "Реал" (51), который в минувшие выходные потерял очки в скандальном матче с удалением Джуда Беллингема.