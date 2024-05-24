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"Реал" третий год подряд признан самым дорогим клубом планеты

Футбол Дорогой клуб, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:20 Фото: Instagram/realmadrid
Самая титулованная команда мира, испанский "Реал", третий год подряд признается самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes, сообщает Zakon.kz.

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В этом году "Галактикос" занял первое место с "ценником" в 6,6 млрд долларов. Год назад королевский клуб был оценен в 6,07 млрд, а в 2022-м году – в 5,1 млрд.

В 2021 году самым дорогим клубом мира была признана каталонская "Барселона" – 4,76 млрд.

Футбол Дорогой бренд мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:20

Фото: Instagram/fcbarcelona

Сейчас "блауграна" в рейтинге самых дорогих футбольных брендов располагается на третьей позиции (5,6 млрд долларов), пропустив вперед себя "Манчестер Юнайтед" (6,55 млрд).

В топ-5 вошли две английские команды – "Ливерпуль" (5,37 млрд) и "Манчестер Сити" (5,1 млрд). Далее в порядке очередности следуют "Бавария" (5 млрд), ПСЖ (4,4 млрд), "Тоттенхэм" (3,2 млрд), "Челси" (3,1 млрд) и "Арсенал" (2,6 млрд).

Пока финансовые эксперты подсчитывают доходы ведущих клубов мира, "Реал" готовится к решающему поединку в Лиге чемпионов УЕФА. 1 июня "сливочные" встретятся в финале с дортмундской "Боруссией", мадридской команде в этой игре не поможет их ведущий полузащитник Орельен Тчуамени.

А после Евро-2024 коллектив Карло Анчелотти недосчитается Тони Крооса, который прощается с футболом.

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