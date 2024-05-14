"Барселона" вернула себе второе место в таблице Ла Лиги

До окончания испанского футбольного первенства командам осталось провести три тура. 13 мая каталонская "Барса" снова поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, сместив оттуда "Жирону", сообщает Zakon.kz.

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Если мадридский "Реал" ранее гарантировал себе 36-й титул Ла Лиги, то за "серебро" турнира сейчас отчаянно сражаются "Барселона" и "Жирона". Обоим коллективам дороги каждые заработанные очки в испанском чемпионате. Свой поединок 35-го тура "жиронцы" в гостях сыграли вничью с "Алавесом" (2:2).

Данной осечкой конкурента воспользовалась "блауграна", которая обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.





Авторами голов у "сине-гранатовых" стали 16-летний хавбек Ламин Ямаль и Рафинья Диас (пенальти).



За три тура до конца чемпионата "Барса" набрала 76 очков, за ней идет "Жирона" (75). Надо отметить, что второе место в Ла Лиге дает команде право принять участие в Суперкубке Испании в будущем сезоне.

Пока "Барселона" и "Жирона" разыгрывают оставшиеся медали испанского первенства, "Реал" 4 мая досрочно заработал 36-е "золото" в своей истории.

Плюс к этому "сливочные" готовятся положить в свою копилку 15-й трофей Лиги чемпионов.