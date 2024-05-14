Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барселона" вернула себе второе место в таблице Ла Лиги

Футбол 2 Место Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 14:32 Фото: Instagram/fcbarcelona
До окончания испанского футбольного первенства командам осталось провести три тура. 13 мая каталонская "Барса" снова поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, сместив оттуда "Жирону", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Если мадридский "Реал" ранее гарантировал себе 36-й титул Ла Лиги, то за "серебро" турнира сейчас отчаянно сражаются "Барселона" и "Жирона". Обоим коллективам дороги каждые заработанные очки в испанском чемпионате. Свой поединок 35-го тура "жиронцы" в гостях сыграли вничью с "Алавесом" (2:2).

Данной осечкой конкурента воспользовалась "блауграна", которая обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. 


Авторами голов у "сине-гранатовых" стали 16-летний хавбек Ламин Ямаль и Рафинья Диас (пенальти).

За три тура до конца чемпионата "Барса" набрала 76 очков, за ней идет "Жирона" (75). Надо отметить, что второе место в Ла Лиге дает команде право принять участие в Суперкубке Испании в будущем сезоне.

Пока "Барселона" и "Жирона" разыгрывают оставшиеся медали испанского первенства, "Реал" 4 мая досрочно заработал 36-е "золото" в своей истории. 

Плюс к этому "сливочные" готовятся положить в свою копилку 15-й трофей Лиги чемпионов.

Читайте также

Маржикпаев о прогнозах на Олимпиаду в Париже: Могут быть нежданчики
Маржикпаев о прогнозах на Олимпиаду в Париже: Могут быть "нежданчики"
Казахстан проведет важный матч на ЧМ по хоккею
Битва за место в элите: Казахстан проведет важный матч на ЧМ по хоккею
Министр спорта пообещал качественную форму спортсменам на ОИ в Париже
Министр пообещал качественную форму спортсменам на ОИ в Париже
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: