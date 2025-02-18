#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Спорт

Глава КФФ Омаров дал первую открытую пресс-конференцию для СМИ

Футбол Пресс-конференция Главы КФФ, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 10:50 Фото: kff.kz
17 февраля в Астане прошла пресс-конференция с участием президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марата Омарова, где он ответил на вопросы журналистов и рассказал о ближайших планах своей организации, сообщает Zakon.kz.

Глава КФФ в своем докладе о развитии нашего футбола на ближайшие четыре года рассказал о ключевых стратегических направлениях и затронул несколько важных вопросов для развития футбольной инфраструктуры в стране.

"Недавно посетил штаб-квартиру УЕФА и переговорил с ее президентом Александером Чеферином. Были достигнуты договоренности с руководством Союза европейских ассоциаций о том, что казахстанский футбол получает полную поддержку со стороны международных партнеров по вопросам интеграции в мировую футбольную экосистему. УЕФА неоднократно подчеркивала необходимость реформ в казахстанском футболе. Мы полностью открыты к сотрудничеству". Глава КФФ Марат Омаров

Омаров объявил о планах по созданию системы сертифицированных академий, соответствующих европейским стандартам.

"В настоящее время КФФ ведет активную работу со спонсорами на дополнительное строительство трех полноценных футбольных академий в Казахстане. Есть уже соглашение по строительству академии в Караганде и Жамбылской области, так как данный регион всегда был кузницей футбольных талантов. Также разрабатывается концепция по возведению крытых манежей в регионах. Плюс достигнуто соглашение о стажировке тренеров и выездов воспитанников футбольных школ в английский клуб "Уиком Уондерерс". Марат Омаров

Было отмечено о необходимости развития как массового, так и студенческого футбола.

"В пилотном режиме запускаем студенческую лигу среди университетов. Будет выделено 250 млн тенге на организацию турнира среди любительских команд, победитель которого получит право участвовать в международном Кубке регионов УЕФА, а также Кубке Казахстана и во Второй лиге РК". Марат Омаров

Новый президент КФФ особо подчеркнул, что развитие национальных сборных команд является одним из приоритетных направлений, требующих системного подхода и долгосрочных решений.

"Особое внимание должно быть уделено формированию прочной базы из игроков молодежных сборных – U-17, U-19 и U-21, поскольку именно они в ближайшие годы станут костяком национальной команды. В этой связи очень важно выстроить четкую вертикаль в системе подготовки, начиная с 15-летнего возраста, чтобы игроки смогли последовательно проходить все этапы становления и адаптации к более высокому уровню". Марат Омаров

Омаров также отметил, что его команда не стремится к сиюминутным достижениям. Цель – создать устойчивую футбольную экосистему, в которой игроки, клубы, болельщики и партнеры будут работать на общий результат.

20 декабря 2024 года Марат Омаров стал президентом Федерации футбола Казахстана, заменив на этом посту Адилета Берменкулова. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Алиев подвел итоги турецких УТС с экспериментальной сборной Казахстана
Спорт
11:36, Сегодня
Алиев подвел итоги турецких УТС с экспериментальной сборной Казахстана
Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет
Спорт
07:10, Сегодня
Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет
Сборная Казахстана по футболу уступила КНДР в товарищеском матче в Турции
Спорт
21:08, 17 февраля 2025
Сборная Казахстана по футболу уступила КНДР в товарищеском матче в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: