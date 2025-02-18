Глава КФФ Омаров дал первую открытую пресс-конференцию для СМИ

17 февраля в Астане прошла пресс-конференция с участием президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марата Омарова, где он ответил на вопросы журналистов и рассказал о ближайших планах своей организации, сообщает Zakon.kz.

Глава КФФ в своем докладе о развитии нашего футбола на ближайшие четыре года рассказал о ключевых стратегических направлениях и затронул несколько важных вопросов для развития футбольной инфраструктуры в стране.

"Недавно посетил штаб-квартиру УЕФА и переговорил с ее президентом Александером Чеферином. Были достигнуты договоренности с руководством Союза европейских ассоциаций о том, что казахстанский футбол получает полную поддержку со стороны международных партнеров по вопросам интеграции в мировую футбольную экосистему. УЕФА неоднократно подчеркивала необходимость реформ в казахстанском футболе. Мы полностью открыты к сотрудничеству". Глава КФФ Марат Омаров

Омаров объявил о планах по созданию системы сертифицированных академий, соответствующих европейским стандартам.

"В настоящее время КФФ ведет активную работу со спонсорами на дополнительное строительство трех полноценных футбольных академий в Казахстане. Есть уже соглашение по строительству академии в Караганде и Жамбылской области, так как данный регион всегда был кузницей футбольных талантов. Также разрабатывается концепция по возведению крытых манежей в регионах. Плюс достигнуто соглашение о стажировке тренеров и выездов воспитанников футбольных школ в английский клуб "Уиком Уондерерс". Марат Омаров

Было отмечено о необходимости развития как массового, так и студенческого футбола.

"В пилотном режиме запускаем студенческую лигу среди университетов. Будет выделено 250 млн тенге на организацию турнира среди любительских команд, победитель которого получит право участвовать в международном Кубке регионов УЕФА, а также Кубке Казахстана и во Второй лиге РК". Марат Омаров

Новый президент КФФ особо подчеркнул, что развитие национальных сборных команд является одним из приоритетных направлений, требующих системного подхода и долгосрочных решений.

"Особое внимание должно быть уделено формированию прочной базы из игроков молодежных сборных – U-17, U-19 и U-21, поскольку именно они в ближайшие годы станут костяком национальной команды. В этой связи очень важно выстроить четкую вертикаль в системе подготовки, начиная с 15-летнего возраста, чтобы игроки смогли последовательно проходить все этапы становления и адаптации к более высокому уровню". Марат Омаров

Омаров также отметил, что его команда не стремится к сиюминутным достижениям. Цель – создать устойчивую футбольную экосистему, в которой игроки, клубы, болельщики и партнеры будут работать на общий результат.

20 декабря 2024 года Марат Омаров стал президентом Федерации футбола Казахстана, заменив на этом посту Адилета Берменкулова.