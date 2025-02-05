Новый глава КФФ познакомился с футзалистами сборной Казахстана
Омаров познакомился с главным тренером нашей сборной Кака и его игроками, узнал настроение членов команды, передает пресс-служба КФФ.
Пожелав удачи в предстоящем важном матче, он отметил, что главная цель сборной – получить путевку в финальный этап чемпионата Европы.
Фото: Instagram/kff_team
5 февраля сборная Казахстана по футзалу примет дома сборную Дании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2026.
Фото: Instagram/kff_team
Именно датчане неделю назад нанесли сенсационное поражение казахстанским футзалистам на своей площадке со счетом 3:2.
После той неудачи подопечные Кака сейчас располагаются на второй строчке таблицы отбора на Евро-2026, набрав 4 очка. Впереди нас сборная Армении (7 баллов).
Ответное противостояние с датской дружиной пройдет 5 февраля в Астане, начало – в 19:30.
Накануне этого матча КФФ объявила о новых реформах в отечественном футболе.