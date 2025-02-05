Новый глава КФФ познакомился с футзалистами сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров в преддверии матча с Данией в рамках отборочного турнира Евро-2026 встретился с тренерским штабом и игроками сборной Казахстана по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Омаров познакомился с главным тренером нашей сборной Кака и его игроками, узнал настроение членов команды, передает пресс-служба КФФ.

Пожелав удачи в предстоящем важном матче, он отметил, что главная цель сборной – получить путевку в финальный этап чемпионата Европы.

Фото: Instagram/kff_team

5 февраля сборная Казахстана по футзалу примет дома сборную Дании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2026.

Фото: Instagram/kff_team

Именно датчане неделю назад нанесли сенсационное поражение казахстанским футзалистам на своей площадке со счетом 3:2.

После той неудачи подопечные Кака сейчас располагаются на второй строчке таблицы отбора на Евро-2026, набрав 4 очка. Впереди нас сборная Армении (7 баллов).

Ответное противостояние с датской дружиной пройдет 5 февраля в Астане, начало – в 19:30.

Накануне этого матча КФФ объявила о новых реформах в отечественном футболе.

