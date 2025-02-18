Лидер "Реала" стал совладельцем одного из старейших португальских клубов

Бразильский вингер королевского клуба Винисиус Жуниор стал совладельцем команды "Алверки", которая выступает во второй лиге Португалии. Партнерами футболиста "Реала" стали еще ряд зарубежных инвесторов, сообщает Zakon.kz.

По информации A Bola, 17 февраля предприниматель Рикарду Висинтин объявил о продаже своей доли в клубе "Алверки", которая теперь перешла Винисиусу и ряду бизнесменов из Испании и Бразилии.

Примерная цена доли бизнесмена составляет около 10 млн евро. Клуб "Алверки" основан в 1939 году.

Фото: Instagram/realmadrid

Самым высоким достижением "Алверки" является второе место в португальской Лиге де Онра, которая приходится на сезон 2002/03.

Что касается самого Винисиуса, то он сейчас упорно готовится к ответному матчу 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Ман Сити", который состоится в ночь на 20 февраля в Мадриде.

В первой встрече "сливочные" на выезде были сильнее чемпионов Англии со счетом 3:2.