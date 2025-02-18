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Спорт

Лидер "Реала" стал совладельцем одного из старейших португальских клубов

Футбол Покупка Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:27 Фото: Instagram/realmadrid
Бразильский вингер королевского клуба Винисиус Жуниор стал совладельцем команды "Алверки", которая выступает во второй лиге Португалии. Партнерами футболиста "Реала" стали еще ряд зарубежных инвесторов, сообщает Zakon.kz.

По информации A Bola, 17 февраля предприниматель Рикарду Висинтин объявил о продаже своей доли в клубе "Алверки", которая теперь перешла Винисиусу и ряду бизнесменов из Испании и Бразилии.

Примерная цена доли бизнесмена составляет около 10 млн евро. Клуб "Алверки" основан в 1939 году.

Футбол Покупка Акции, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:27

Фото: Instagram/realmadrid

Самым высоким достижением "Алверки" является второе место в португальской Лиге де Онра, которая приходится на сезон 2002/03.

Что касается самого Винисиуса, то он сейчас упорно готовится к ответному матчу 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Ман Сити", который состоится в ночь на 20 февраля в Мадриде.

В первой встрече "сливочные" на выезде были сильнее чемпионов Англии со счетом 3:2.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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