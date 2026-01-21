#Казахстан в сравнении
Спорт

Винисиус сыграл свой самый лучший матч сезона на фоне спада "Реала"

Футбол Победа Реал , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:55 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Минувшей ночью мадридский футбольный клуб "Реал" разгромил у себя дома французский "Монако" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА. Лучшим игроком этого матча был признан бразильский вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, сообщает Zakon.kz.

Как считает УЕФА, в разгроме "Монако" огромную роль сыграл именно Винисиус, который признан лучшим игроком поединка.

Бразилец в прошедшем матче забил гол и сделал результативные передачи. Сама же встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась в пользу королевской дружины – 6:1.

А для Винисиуса забитый гол стал первым в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА после семи туров.

Еще одной звездой домашнего матча "сливочных" стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль и продолжает лидировать в списке лучших снайперов данного турнира с активом в 11 мячей.

Успешные действия Винисиуса и Мбаппе вселяют надежду болельщикам "Реала" на дальнейший прогресс команды после поражения в финале Суперкубка Испании от "Барселоны".

Вследствие чего был уволен Хаби Алонсо. Затем королевский коллектив вылетел из Кубка Испании, проиграв скромной "Альбасете".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
