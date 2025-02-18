Бибисара Асаубаева лидирует на престижном турнире по шахматам в Монте-Карло

С 18 по 27 февраля в княжестве Монако проходит 3-й этап женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025. Там выступает казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Сейчас она уверенно идет к победе и считается одной из 10 сильнейших участниц.

После двух этапов Бибисара возглавляет общий зачет с 182,5 балла и лидирует по призовым (22 500 евро).

"Турнир в Монте-Карло – важный шаг на пути к выходу в Турнир претенденток 2026!", – сообщает Казахстанская федерация шахмат.

Ранее мы сообщали, что в Монако с 17 по 28 февраля пройдет третий этап "Women's FIDE Grand Prix 2024-2025" по шахматам среди женщин.

