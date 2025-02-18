Бибисара Асаубаева лидирует в общем зачете на старте престижного турнира в Монте-Карло
Фото: пресс-служба КФШ
С 18 по 27 февраля в княжестве Монако проходит 3-й этап женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025. Там выступает казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.
Сейчас она считается одной из 10 сильнейших участниц.
"Турнир в Монте-Карло – важный шаг на пути к выходу в Турнир претенденток 2026!" – сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Ранее мы сообщали, что в Монако с 17 по 28 февраля пройдет третий этап "Women's FIDE Grand Prix 2024-2025" по шахматам среди женщин.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript