Бибисара Асаубаева лидирует в общем зачете на старте престижного турнира в Монте-Карло

С 18 по 27 февраля в княжестве Монако проходит 3-й этап женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025. Там выступает казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Сейчас она считается одной из 10 сильнейших участниц.

"Турнир в Монте-Карло – важный шаг на пути к выходу в Турнир претенденток 2026!" – сообщает Казахстанская федерация шахмат.

Ранее мы сообщали, что в Монако с 17 по 28 февраля пройдет третий этап "Women's FIDE Grand Prix 2024-2025" по шахматам среди женщин.

