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Спорт

"Аталанта" обыграла "Рому" и пробилась в Лигу чемпионов УЕФА

Футбол Лига Чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:31 Фото: Instagram/atalantabc
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" гарантировал себе бронзовые медали текущего сезона в Серии А. Благодаря этому результату "Бергамо Кальчо" в пятый раз в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Команда Джан Пьеро Гасперини удостоилась подобного достижения после победы над "Ромой" со счетом 2:1 в рамках игр 36-го тура чемпионата Италии.

"Богини" набрали 71 очко и уже никому не отдадут свою третью позицию в турнирной таблице.

Тем самым "бергамаски" попали в список участников Лиги чемпионов в пятый раз за всю историю. Стоит отметить, что все эти показатели были продемонстрированы под руководством 67-летнего Гасперини.

Помимо "Аталанты", в будущем сезоне в самом престижном клубном евротурнире еще выступят "Наполи" и "Интер", которые сейчас сражаются за "золото" Серии А.

До окончания итальянского первенства командам осталось провести всего лишь два тура.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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