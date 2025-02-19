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Спорт

"Бенфика" с трудом переиграла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов

Футбол Победа Монако, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 12:43 Фото: Instagram/slbenfica
Португальский футбольный клуб "Бенфика" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в третий раз за последние четыре сезона. В ночь на 19 февраля "орлы" сумели сломить сопротивление французского "Монако" по сумме двух матчей, сообщает Zakon.kz.

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов "Бенфика" дома сыграла вничью с "Монако" – 3:3, а первая игра закончилась победой португальского коллектива – 1:0.

Как передает пресс-служба УЕФА, "лиссабонцы" сыграют за выход в четвертьфинал главного еврокубкового турнира в третий раз за последние четыре сезона.

Соперником по следующему раунду может стать "Барселона" или "Ливерпуль". Эта информация будет доступна после жеребьевки 21 февраля.

К этому часу по итогам стыковых игр определены 4 участника 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Программа второго игрового дня 1/16 финала самого престижного клубного турнира Европы пройдет поздно вечером 19 февраля.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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