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Спорт

Лига чемпионов УЕФА: все результаты матчей дня

Стали известны все результаты матчей дня в Лиге чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 03:57 Фото: Instagram/acmilan
18 февраля состоялись первые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25. Представляем вашему вниманию их результаты на Zakon.kz.

Первыми столкнулись "Милан" и роттердамский "Фейеноорд", в котором коллектив из Нидерландов добился ничьи и по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала (1:1, 2:1 – общий счет).

"Брюгге" в гостях оказался сильнее "Аталанты" из Бергамо (3:1, 5:2), а мюнхенская "Бавария" дома сыграла вничью с "Селтиком" из Глазго (1:1, 3:2 по сумме).

При этом "Монако" в гостях сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" (3:3, 3:4 по сумме).

Ответные поединки в четырех оставшихся стыковых матчах пройдут 19 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, оказался сильнее дортмундской "Боруссии".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч "Челленджера" в Конго был прерван из-за стрельбы и взрывов.

Аксинья Титова
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