Видеообзор матча "Ман Сити" – "Реал" плюс итоговое мнение наставников команд

В ночь на 12 февраля прошли первые матчи стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Центральный матч 1/16 финала состоялся в Англии, где чемпион страны принимал действующего победителя турнира – мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Битва двух великих чемпионов ожидалась с большим нетерпением и превзошла все ожидания. Это было не только противостояние чемпионов Англии и Испании, но и давнее противоборство двух лучших наставников планеты – Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.

И в этом экзамене немного сильнее оказался итальянский наставник, подопечные которого вырвали выездную победу у "горожан" на последних секундах матча – 3:2.

Счет в этом поединке открыли хозяева поля благодаря форварду Эрлингу Холанду. Вскоре французская звезда "мадридцев" Килиан Мбаппе восстановил равенство на табло.

За 10 минут до финального свистка норвежец Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Однако спустя время Браим Диас еще раз сравнял счет.

А на 92-й минуте английский хавбек "сливочных" Джуд Беллингем забил победный гол.

"Доволен, конечно, хорошо выступили в первом из двух матчей, получили небольшое преимущество, впереди ответный матч. Это был совершенный матч во всех смыслах, хорошо защищались, все усердно работали, эффективно действовали в атаке, создавали много моментов. Победа заслуженная, атаковали очень опасно, наша четверка действовала очень эффективно. Могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству. Пару раз пошли в безумный прессинг и были наказаны". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Тем самым команда Карло Анчелотти прервала серию из шести игр без побед на выезде против "Манчестер Сити".

"Такое случалось уже много раз, не могу найти решение. В этом сезоне "Реал" лучше. Хороший результат был в наших руках на последних минутах, но его упустили. Игра была достаточно равной, у мадридцев было больше моментов. Соперник перевернул игру, лучше играл с мячом. Постараемся что-то изменить, эмоционально тяжело, у нас впереди сложные игры". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Ответная игра пройдет 19 февраля в Мадриде.

Между тем, помимо игры "Ман Сити" – "Реал", накануне состоялись еще три матча в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.