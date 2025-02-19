#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.61
524.96
5.58
Спорт

"ПСЖ" уничтожил "Брест": Лига чемпионов УЕФА за 19 февраля

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 03:10 Фото: Instagram/psg
В ночь на 20 февраля завершились ответные матчи второго дня 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

Кратко об итогах захватывающих встреч вечера. Так безжалостный разгром от "Реала" потерпел "Манчестер Сити". Таким образом клуб впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Ранее команда доходила до этой стадии 11 лет подряд

ПСЖ отправил семь безответных мячей в ворота "Бреста". Голами отметились Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дэу, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу. Матвей Сафонов остался в запасе. Итого счет 7:0.

"Боруссия" и "Спортинг" не сумели огорчить друг друга, оставив игру со счетом 0:0. Поэтому дальше прошли дортмундцы. При этом Серу Гирасси не реализовал пенальти.

А "Ювентус" уступает "ПСВ Эйдонховен". Нидерладцы лидируют со счетом 3:1.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А 12 февраля состоялись первые стыковые матчи с участием этих же команд.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Мбаппе – король вечера: "Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов
Спорт
02:55, 20 февраля 2025
Мбаппе – король вечера: "Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов
Беллингем отстранен на два матча Ла Лиги за нецензурную речь
Спорт
18:04, 19 февраля 2025
Беллингем отстранен на два матча Ла Лиги за нецензурную речь
ФК "Кайрат" открывает сезон сериями матчей против чемпионов Казахстана
Спорт
17:22, 19 февраля 2025
ФК "Кайрат" открывает сезон сериями матчей против чемпионов Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: