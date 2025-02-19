"ПСЖ" уничтожил "Брест": Лига чемпионов УЕФА за 19 февраля

В ночь на 20 февраля завершились ответные матчи второго дня 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

Кратко об итогах захватывающих встреч вечера. Так безжалостный разгром от "Реала" потерпел "Манчестер Сити". Таким образом клуб впервые при Гвардиоле не вышел в 1/8 финала ЛЧ. Ранее команда доходила до этой стадии 11 лет подряд

ПСЖ отправил семь безответных мячей в ворота "Бреста". Голами отметились Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дэу, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Сенни Маюлу. Матвей Сафонов остался в запасе. Итого счет 7:0.

"Боруссия" и "Спортинг" не сумели огорчить друг друга, оставив игру со счетом 0:0. Поэтому дальше прошли дортмундцы. При этом Серу Гирасси не реализовал пенальти.

А "Ювентус" уступает "ПСВ Эйдонховен". Нидерладцы лидируют со счетом 3:1.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

А 12 февраля состоялись первые стыковые матчи с участием этих же команд.