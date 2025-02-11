Лига чемпионов УЕФА: итоги за 12 февраля

Ночью 12 февраля завершились четыре встречи первых стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2024/2025, сообщает Zakon.kz.

Этот сезон Лиги чемпионов стал особенным из-за изменения формата турнира. Впервые с 2003 года в плей-офф добавился дополнительный раунд – это 1/16 финала. Таким образом сегодня встретились команды:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Что же увидели болельщики? Очередной камбэк "Реала" против "Сити", а также разгром от "ПСЖ" и "Боруссии". Общие результаты первого игрового дня представлены следующим образом:

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Далее восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

Самый ожидаемый и главный матч дня закончился в пользу "Реала".