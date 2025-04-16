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Спорт

"Интер" и "Арсенал" ворвались в полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 02:05 Фото: Instagram/inter
В ночь на 17 апреля по казахстанскому времени завершился второй игровой день ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

"Бавария" вышла вперед в начале второго тайма усилиями Гарри Кейна, но пропустила два гола за три минуты. В составе "Интера" отличились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар. В оставшееся время мюнхенцы сравняли счет благодаря голу Эрика Дайера (2:2), но ничьей не хватило для прохода в полуфинал. По сумме двух встреч нерадзурри выиграли 4:3.

Фото: Telegram/Спортс

"Арсенал" прошел проверку на "Бернабеу" и вышел в полуфинал, где сыграет с "ПСЖ". "Реал" не сумел устроить ремонтаду и на своем поле проиграл "Арсеналу". По голу на свой счет записали Букайо Сака и Винисиус Жуниор, точку поставил Габриэль Мартинелли. По сумме двух матчей верх взяли подопечные Микеля Артеты (5:1), впервые с 2009 года пробившиеся в полуфинал Лиги чемпионов.

Возможно, это был последний матч Анчелотти в ЛЧ, ведь Перес обещал уволить его, если тот не выиграет турнир.

Фото: Telegram/Спортс

Таким образом определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Компанию "Пари Сен-Жермен" и "Барселоне" составили "Арсенал" и "Интер".

Первые матчи состоятся 29 и 30 апреля, ответные пройдут 6 и 7 мая.

Ранее завершился первый игровой день ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. По его итогу стали известны ​два участника полуфинала.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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