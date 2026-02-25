#Референдум-2026
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

"Реал", "Ювентус", "ПСЖ", "Аталанта" сыграли в ответных матчах Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 03:04 Фото: Instagram/juventus
В ночь на 26 февраля завершились четыре ответных матча стыковых раундов Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Итальянская "Аталанта" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1. Это произошло благодаря пенальти на 90+8-й минуте. Таким образом, футболисты итальянского клуба вышли в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Фото: Х/Atalanta_BC

"Ювентус" сыграл 3:0 против турецкого "Галатасарая", при том что итальянский клуб играл в составе 10 человек. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

"ПСЖ" пропустил от "Монако" под конец первого тайма, но после удаления Кулибали забил дважды подряд и прошел в следующую стадию.

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

"Реал" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика" отчаянно сражалась, но проиграла в обоих стыковых матчах.

Результаты игрового дня в Лиге чемпионов представлены следующим образом:

Фото: Telegram/ЖаркOFF

Все клубы, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Ранее азербайджанский "Карабах" завершил свое выступление в Лиге чемпионов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Определен расклад пар перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
15:12, Сегодня
Определен расклад пар перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
"Реал" и "ПСЖ" стали лидерами второго дня Лиги чемпионов
03:11, 23 января 2025
"Реал" и "ПСЖ" стали лидерами второго дня Лиги чемпионов
"ПСЖ" уничтожил "Брест": Лига чемпионов УЕФА за 19 февраля
03:10, 20 февраля 2025
"ПСЖ" уничтожил "Брест": Лига чемпионов УЕФА за 19 февраля
