"Реал", "Ювентус", "ПСЖ", "Аталанта" сыграли в ответных матчах Лиги чемпионов
Итальянская "Аталанта" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1. Это произошло благодаря пенальти на 90+8-й минуте. Таким образом, футболисты итальянского клуба вышли в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.
Фото: Х/Atalanta_BC
"Ювентус" сыграл 3:0 против турецкого "Галатасарая", при том что итальянский клуб играл в составе 10 человек. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.
"ПСЖ" пропустил от "Монако" под конец первого тайма, но после удаления Кулибали забил дважды подряд и прошел в следующую стадию.
Фото: Telegram/Спорт-Экспресс
"Реал" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика" отчаянно сражалась, но проиграла в обоих стыковых матчах.
🏁 FT: @RealMadridEN 2-1 @slbenfica_en— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 25, 2026
⚽ 14' Rafa Silva
⚽ 16' @atchouameni
⚽ 80' @vinijr pic.twitter.com/O861d202jw
Результаты игрового дня в Лиге чемпионов представлены следующим образом:
Фото: Telegram/ЖаркOFF
Все клубы, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов:
Фото: Telegram/Футбол 24/7
Ранее азербайджанский "Карабах" завершил свое выступление в Лиге чемпионов.