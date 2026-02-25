"Реал", "Ювентус", "ПСЖ", "Аталанта" сыграли в ответных матчах Лиги чемпионов

В ночь на 26 февраля завершились четыре ответных матча стыковых раундов Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Итальянская "Аталанта" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:1. Это произошло благодаря пенальти на 90+8-й минуте. Таким образом, футболисты итальянского клуба вышли в 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

Фото: Х/Atalanta_BC

"Ювентус" сыграл 3:0 против турецкого "Галатасарая", при том что итальянский клуб играл в составе 10 человек. По итогам общего этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала 13 очков и заняла 13-е место. Стамбульский клуб заработал 10 очков и расположился на 20-й строчке.

"ПСЖ" пропустил от "Монако" под конец первого тайма, но после удаления Кулибали забил дважды подряд и прошел в следующую стадию.

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

"Реал" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бенфика" отчаянно сражалась, но проиграла в обоих стыковых матчах.

Результаты игрового дня в Лиге чемпионов представлены следующим образом:

Фото: Telegram/ЖаркOFF

Все клубы, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Ранее азербайджанский "Карабах" завершил свое выступление в Лиге чемпионов.