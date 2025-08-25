#АЭС в Казахстане
Спорт

Дубль Мбаппе принес "Реалу" вторую победу подряд в Ла Лиге

Футбол Дубль Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:51 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 25 августа мадридский футбольный клуб "Реал" на выезде разгромил "Овьедо" со счетом 3:0 в рамках игр второго тура испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Главным героем поединка стал основной снайпер "сливочных" Килиан Мбаппе, который отметился двумя взятиями ворот.

Еще один гол – в активе бразильской звезды Винисиуса Жуниора, к тому же он записал на свой счет результативный ассист.

Благодаря второй победе подряд в новом сезоне Ла Лиги королевский коллектив замыкает призовую тройку лучших команд Испании. Выше стоят "Вильярреал" и "Барселона".

У всех трех команд по шесть баллов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе все тот же Мбаппе добыл важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата.

