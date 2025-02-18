Ведущие защитники "Реала" восстановились и могут сыграть против "Ман Сити"
Фото: Instagram/realmadrid
Вечером 18 декабря стартуют ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА. В программе второго игрового дня мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Сити" может рассчитывать на своих главных оборонцев – Давида Алабу и Антонио Рюдигера, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Marca, ведущие центральные защитники королевского клуба могут 19 февраля войти в заявку команды в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
За два дня до этого ответственного поединка Алаба и Рюдигер приняли участие в общей тренировке "сливочных".
Фото: Instagram/realmadrid
Наставник "Галактикос" Карло Анчелотти также может рассчитывать на Федерико Вальверде, у которого наблюдался небольшой дискомфорт.
Стартовый свисток битвы "Реал" – "Манчестер Сити" запланирован в ночь на 20 февраля, 01:00 по казахстанскому времени.
В первом матче мадридский клуб выиграл у англичан на выезде со счетом 3:2.
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