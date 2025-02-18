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Спорт

Ведущие защитники "Реала" восстановились и могут сыграть против "Ман Сити"

Футбол Возвращение Защитников, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:51 Фото: Instagram/realmadrid
Вечером 18 декабря стартуют ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА. В программе второго игрового дня мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Сити" может рассчитывать на своих главных оборонцев – Давида Алабу и Антонио Рюдигера, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Marca, ведущие центральные защитники королевского клуба могут 19 февраля войти в заявку команды в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За два дня до этого ответственного поединка Алаба и Рюдигер приняли участие в общей тренировке "сливочных".

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:51

Фото: Instagram/realmadrid

Наставник "Галактикос" Карло Анчелотти также может рассчитывать на Федерико Вальверде, у которого наблюдался небольшой дискомфорт.

Стартовый свисток битвы "Реал" – "Манчестер Сити" запланирован в ночь на 20 февраля, 01:00 по казахстанскому времени.

В первом матче мадридский клуб выиграл у англичан на выезде со счетом 3:2.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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